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Şanlıurfa'da inşaata giren yavru kedinin üzerine beton döküldü! İmdadına itfaiye yetişti

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir inşaattaki beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tedavisi yapılan kedi yavrusu, daha sonra annesinin yanına bırakıldı.

Veysel Karani Mahallesi'nde, bir inşaatta tahta kalıbın içerisine giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeksizin beton döküldü.

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BETON KOLONUN ALTINA SIKIŞTI

İşçilerin kalıbı sökmesi sırasında, beton kolonun altında sıkışan kedi yavrusunun görülmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

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TEDAVİSİ YAPILIP ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, beton kolonu kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait hayvan ambulansına teslim edildi. Tedavisi yapılan kedi yavrusu, daha sonra annesinin yanına bırakıldı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kedi beton
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