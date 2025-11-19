Şanlıurfa’da iş yerinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle odun satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu. İş yerindeki kafeslerde mahsur kalan çok sayıda güvercin ise kurtarıldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır