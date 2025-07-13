Şanlıurfa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Siverek, Viranşehir ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin ikamet adreslerine yönelik aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda: 58 gram metamfetamin maddesi, 51 kök kenevir bitkisi, 157 kök skunk kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar maddesi, 18 adet reçetesiz sentetik hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet piyade tüfeği şarjörü, 20 adet 7.62 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır