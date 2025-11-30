HABER

Şanlıurfa’da korkutan yangın: Apartman dairesi alev alev yandı

Şanlıurfa’da bir apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa’da korkutan yangın: Apartman dairesi alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Nergiz Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanının 5. katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Balkonda çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm daireyi sararak hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının yan binalara sıçramasını önledi. Yoğun çaba sonucu kontrol altına alınan yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’da korkutan yangın: Apartman dairesi alev alev yandı 1

Şanlıurfa’da korkutan yangın: Apartman dairesi alev alev yandı 2

Şanlıurfa’da korkutan yangın: Apartman dairesi alev alev yandı 3

Şanlıurfa'da korkutan yangın: Apartman dairesi alev alev yandı 4

Şanlıurfa
