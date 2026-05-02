Şanlıurfa'da kültür ve maneviyatın buluşması: Mevlevi mukabelesine yoğun ilgi

Şanlıurfa Mevlâna Külliyesi Vakfı tarafından organize edilen programda semahaneyi dolduran vatandaşlar ve yerli turistler, unutulmaz bir geceye tanıklık etti. İlahi aşk ve teslimiyetin sembolü olan sema gösterisi, izleyenler üzerinde derin bir etki bırakırken, gece boyunca hissedilen huzur ve sükûnet dikkat çekti.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Arslan ve Mevlâna Külliyesi Vakfı Başkanı Kasım Sezer de katıldı. Yoğun ilgi gören mukabele programı, izleyiciler tarafından “ruha dokunan bir deneyim” olarak nitelendirildi.

Manevi derinliği ve estetik zarafetiyle öne çıkan etkinlik, festivalin en özel anlarından biri olarak hafızalara kazınırken, Şanlıurfa’nın kültürel zenginliği ve manevi mirasını da gözler önüne serdi. Program, kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladı.

“MUSİKİ BİR HATIRLAYIŞ, SEMA BİR ARAYIŞTIR”

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, şehrin kültürel ve manevi birikimine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kadim medeniyetlerin beşiği olan Şanlıurfa’da böylesine anlamlı bir programda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bazı değerler sadece görülmez, hissedilir. Şanlıurfa da işte böyle bir şehirdir. Bu topraklarda ses sadece kulaklarda değil, kalpte de yankı bulur. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin sesini içinde barındıran bu şehir, kendine has bir musiki dili oluşturmuştur. Şanlıurfa’nın UNESCO Müzik Şehri unvanını alması, bu kadim mirasın tescilidir. Bu unvan; türkülerimizin, hoyratlarımızın, ilahilerimizin evrensel bir dile dönüştüğünün göstergesidir. Bu şehirde musiki bir eğlence değil, bir hatırlayıştır. Sema ise bir gösteri değil, bir arayıştır.”

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.