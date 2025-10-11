HABER

Şanlıurfa'da medikal malzeme deposunda yangın

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir medikal malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da medikal malzeme deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesi'nde bulunan bir medikal malzeme deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun dumanın yükseldiği depodaki alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Mahallede paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmazken, depoda hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa
