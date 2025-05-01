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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.S.K. yönetimindeki minibüs ile İ.H. kontrolündeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve aynı araçtaki H.E, M.H, M.A. ile minibüste yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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