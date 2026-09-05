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Şanlıurfa’da minibüs, TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa’da minibüsün, TIR’a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da minibüs, TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 AIC 420 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.

Şanlıurfa’da minibüs, TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı 1

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerlerinde kimlik çıkmayan bir çocuk ile kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Şanlıurfa’da minibüs, TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı 2

Araçta bulunan ve ağır yaralanan Felek Aşan (40), Said Aşan (57) ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şanlıurfa’da minibüs, TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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