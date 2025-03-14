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  4. Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan Nuriye, kurtarılamadı

Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan Nuriye, kurtarılamadı

14.03.2025 22:42
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, okul tuvaletinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi epilepsi hastası 12 yaşındaki Nuriye Şeyhun, yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan Nuriye, kurtarılamadı

Olay, saat 16.00 sıralarında Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nuriye Şeyhun'u okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi.

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Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye Şeyhun’u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nuriye Şeyhun’un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
epilepsi Şanlıurfa
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