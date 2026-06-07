HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını zamanında söndürdü.

Şanlıurfa'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü

Şanlıurfa’da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Küçükalanlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Ormanlık alandaki çalılar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa da ormanlık alandaki yangın söndürüldü 1

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yayılmadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da karpuzlar arasındaki uyku görenleri gülümsettiAdana'da karpuzlar arasındaki uyku görenleri gülümsetti
Trump'tan İran'a gözdağı! "Diğer yol hiç hoş değil"Trump'tan İran'a gözdağı! "Diğer yol hiç hoş değil"

Anahtar Kelimeler:
yangın Şanlıurfa Karaköprü orman İtfaiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı!

Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı!

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.