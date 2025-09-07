HABER

Şanlıurfa'da otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında anne olay yerinde hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Sezginler Kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Kerem Ş.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün eşi Meral Şeker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Kerem Ş. ile 2 çocuğu ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa
