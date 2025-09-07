Şanlıurfa'da otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Sezginler Kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Kerem Ş.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün eşi Meral Şeker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Kerem Ş. ile 2 çocuğu ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır