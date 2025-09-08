HABER

Şanlıurfa'da otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 1 öğrenci öldü, 3 kişi yaralandıŞanlıurfa'da otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 1 öğrenci öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin durakta bekleyenlerin arasına dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir kız öğrenci hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Halil G.'nin kullandığı otomobil, aralarında öğrencilerin de olduğu durakta otobüs bekleyenlerin arasına daldı. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 8 yaşındaki Z.T. isimli kız öğrenci, hayatını kaybederken 3 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa
