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Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Kuzeybatı Çevre Yolunda meydana geldi. A.K. yönetimindeki 31 AKR 287 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya İrfan Deniz’e (38) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü A.K., gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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