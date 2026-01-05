Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunda, Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.A. yönetimindeki otomobil, A.D. kontrolündeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince, ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır