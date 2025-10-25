HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da polis memuru bıçaklı saldırıda yaralandı! Saldırgan yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis merkezi önündeki nöbetçi polis bıçaklı saldırıda yaralandı, zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da polis memuru bıçaklı saldırıda yaralandı! Saldırgan yakalandı

Eyyübiye Polis Merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna bir zanlı tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda polis memuru kolundan yaralanırken, zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda ise İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un görevi başında yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Paylaşımda, yaralı polis memuruna şifa temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AAKaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Samsun! Otomobilde bıçaklı saldırıya uğradıYer: Samsun! Otomobilde bıçaklı saldırıya uğradı
Tokat'ta ambulans ile cip çarpıştı! Yaralılar varTokat'ta ambulans ile cip çarpıştı! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
polis Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.