Şanlıurfa’da şarampole devrilen otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrilerek takla attı.

ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır