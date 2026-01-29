HABER

Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev topuna döndü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeyken alev topuna dönen tırdaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesi, Akçakale-Batıkent TOKİ Çevreyolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne seyreden tırda, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangını fark eden sürücü ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa
