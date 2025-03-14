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  4. Şanlıurfa'da sır olay! Okulda tuvaletinde baygın bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sır olay! Okulda tuvaletinde baygın bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti

14.03.2025 22:46
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Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan küçük kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamadı. Ölüm nedeni ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken epilepsi iddiası öne çıktı.

Şanlıurfa'da sır olay! Okulda tuvaletinde baygın bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 16.00 sıralarında Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nuriye Şeyhun'u okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi. Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye Şeyhun’u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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EPİLEPSİ İDDİASI

Nuriye Şeyhun’un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Kaynak: İHA

14 Mart 2025
14 Mart 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Şanlıurfa
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