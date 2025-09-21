HABER

Şanlıurfa'da tarımsal sulama suyu cadde ve sokakları bastı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarlalardan akan sulama suyu büyük sorunlar yarattı. Mahallede yaşayanlar zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tarlalardan akan tarımsal sulama suyu, Aligör Mahallesi’ni etkiledi. Tarımsal sulama suyu cadde ve sokakları göle çevirdi. Bu durum, sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Sürücüler, araçlarıyla su birikintilerinden geçmek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise yollarını kullanırken zorluk çekti. Cadde üzerindeki esnaf, olumsuzluklardan etkilendi. Bakkal dükkanı işleten Halil Polat, durumu aktardı. Okula yakın bir yerdeki dükkanında, su nedeniyle öğrenciler gelemedi. Bu durum, işlerinin durma noktasına gelmesine yol açtı.

Halil Polat, mahalleyi basan suyun tarlalardan arda kalan su olduğunu belirtti. Polat, 'Ben Aligör’de esnafım. Sabahtan beri siftah yapmadım. Ne millet gelebiliyor ne de kimse buradan geçebiliyor. Her tarafımız su. Bu tarlaların fazla suyu' dedi.

(İHA)

