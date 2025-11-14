HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! 3 kişi yaralandı

Olay, sabah saatlerinde, Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Sokakta birbirine saldıran tarafları çevredekiler güçlükle ayırırken, F.E. ve V.E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan V.E., ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YouTuber MrBeast, tema parkı açtı! İşte 'Beast Land'YouTuber MrBeast, tema parkı açtı! İşte 'Beast Land'
Otomobilinde 500 adet elektronik sigara ele geçirilen sürücü gözaltındaOtomobilinde 500 adet elektronik sigara ele geçirilen sürücü gözaltında

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.