Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! 3 kişi yaralandı

Olay, sabah saatlerinde, Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Sokakta birbirine saldıran tarafları çevredekiler güçlükle ayırırken, F.E. ve V.E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan V.E., ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

