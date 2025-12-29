HABER

Taner Çağlı ve Veyis Ateş tutuklandı! Soruşturmada gözaltına alınmışlardı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle, Mustafa Karataş ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ateş ve Çağlı tutuklandı.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı. Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle, Mustafa Karataş ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Taner Çağlı ve Veyis Ateş tutuklandı! Soruşturmada gözaltına alınmışlardı 1

TANER ÇAĞLI

Taner Çağlı ve Veyis Ateş tutuklandı! Soruşturmada gözaltına alınmışlardı 2

VEYİS ATEŞ

KARAR VERİLDİ

Ateş ve Çağlı tutuklandı.

29 Aralık 2025
29 Aralık 2025

