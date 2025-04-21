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Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik! Toplanıp bir ailenin evini ateşe verdiler: Giriş-çıkışlar kontrol ediliyor

Şanlıurfa çok gergin dakikalara sahne oldu! 25 Mart'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Yusuf Öden bir ay sonra yaşam savaşını kaybetti. Öden'in yakınları olaydan sorumlu tuttuğu bir ailenin evini ateşe verdi. Jandarmanın müdahale ettiği olayda mahalleye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik! Toplanıp bir ailenin evini ateşe verdiler: Giriş-çıkışlar kontrol ediliyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın yakınları, olayla ilgisi olduğunu iddia ettikleri ailenin evini ateşe verdi.

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BİR AY SONRA ACI HABER

Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Mart gecesi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Yusuf Öden ağır yaralandı. Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan şahıs, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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TOPLANIP EVİ ATEŞE VERDİLER

Şahsın öldüğünü öğrenen yakınları, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri ailenin evine saldırdı. Evi ateşe veren şahıslara jandarma müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

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Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ateş jandarma
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