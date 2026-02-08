HABER

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, köprünün demir bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan Müslüm B. ve Halil K., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa
