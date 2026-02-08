Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, köprünün demir bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan Müslüm B. ve Halil K., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



