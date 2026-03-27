Şanlıurfa’da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza Siverek-Karacadağ kara yolu Üçkuyu Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mevlüt Ö. (21) idaresindeki 18 LC 777 plakalı otomobil, Karacadağ istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlık alana savruldu.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Mevlüt Ö. ile araçta bulunan Mehmet Ö. (52), Mehmet Ö. (23), Sinan Ö. (21) ve Şirin Ö. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

