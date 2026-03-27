HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Siverek-Karacadağ kara yolu Üçkuyu Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mevlüt Ö. (21) idaresindeki 18 LC 777 plakalı otomobil, Karacadağ istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlık alana savruldu.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Mevlüt Ö. ile araçta bulunan Mehmet Ö. (52), Mehmet Ö. (23), Sinan Ö. (21) ve Şirin Ö. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.