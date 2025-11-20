HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Şanlıurfa'da yeni dönem! Şoförlere uyuşturucu tarama testi zorunluluğu: Son tarih verildi

Şanlıurfa’da uyuşturucuyla mücadelede yeni bir pencere açıldı. Sosyal alanın yanında artık ulaşım sektöründe de zorunlu tarama sistemi getiriliyor. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan tüm sürücüler, 30 Ocak 2026’ya kadar uyuşturucu testinden geçerek Sürücü Kimlik Kartı almak zorunda olacak.

Şanlıurfa'da yeni dönem! Şoförlere uyuşturucu tarama testi zorunluluğu: Son tarih verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir adımı hayata geçirdi. Şehir içi ulaşımı gerçekleştiren binlerce şoförü kapsayan yeni bir uygulama kapıda.

Şanlıurfa da yeni dönem! Şoförlere uyuşturucu tarama testi zorunluluğu: Son tarih verildi 1

ŞOFÖRLERE TARAMA TESTİ ZORUNLU OLACAK

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve teklif edilen Yönerge, Kasım ayı UKOME toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Böylece şehir içi yolcu taşımacılığında görev yapan tüm sürücüler için zorunlu uyuşturucu tarama testi dönemi başlıyor.

TARAMA TESTİ SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILACAK

Uyuşturucu tarama testi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenecek hastanelerde gerçekleştirilecek. Sürücüler, kendilerine bildirilecek randevu tarihlerinde ilgili sağlık kuruluşlarında teste girecek.

Denetim süreci Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ortak biçimde yürütülecek.

TEST SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Testi negatif çıkan sürücülere, gerekli diğer belgeleri tamamlamaları şartıyla “Sürücü Kimlik Kartı” verilecek.

Testi pozitif çıkan sürücüler doğrulama amacıyla ikinci teste alınacak.

İkinci testin de pozitif çıkması durumunda sürücüler AMATEM’e yönlendirilerek tedavi sürecine dâhil edilecek.

Tedavi süreci boyunca sürücülerin yetki belgeleri askıya alınacak, iyileşmenin ardından kontrollü şekilde yeniden değerlendirme yapılacak.

Teste girmeyen ya da süreci reddeden sürücüler ticari araçlarda çalışamayacak.

Bu uygulama ile Şanlıurfa’da yolcu taşımacılığı yapan tüm şoförlerin standart, denetlenebilir ve sağlık temelli bir sistem içinde görev yapması sağlanacak.

SON TARİH: 30 OCAK 2026

Tüm sürücülerin 30 Ocak 2026 tarihine kadar testlerini yaptırarak sürücü kimlik kartlarını almaları zorunludur. Belirtilen tarihten sonra kartı bulunmayan şoförler için cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Ayrıca bu yeni yönergeyle, daha önce esnaf ve şoförlerin mağduriyet yaşadığı çalışma ruhsatlarında şoför bilgisi bulunma zorunluluğu kaldırıldı. Böylece araç cinsine uygun yeterliliği bulunan tüm sürücüler, istedikleri araçta çalışma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme hem şoförlerin hem işletmecilerin işleyişini kolaylaştırarak sektörde önemli bir rahatlama sağlayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan, "Alarm zilleri çalıyor" diyerek nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çektiErdoğan, "Alarm zilleri çalıyor" diyerek nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti
En az 2 kişi öldü, yaralılar da var! Araçlar birbirine girdiEn az 2 kişi öldü, yaralılar da var! Araçlar birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.