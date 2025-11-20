Şanlıurfa'da yeni dönem! Şoförlere uyuşturucu tarama testi zorunluluğu: Son tarih verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir adımı hayata geçirdi. Şehir içi ulaşımı gerçekleştiren binlerce şoförü kapsayan yeni bir uygulama kapıda.

ŞOFÖRLERE TARAMA TESTİ ZORUNLU OLACAK

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve teklif edilen Yönerge, Kasım ayı UKOME toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Böylece şehir içi yolcu taşımacılığında görev yapan tüm sürücüler için zorunlu uyuşturucu tarama testi dönemi başlıyor.

TARAMA TESTİ SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILACAK

Uyuşturucu tarama testi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenecek hastanelerde gerçekleştirilecek. Sürücüler, kendilerine bildirilecek randevu tarihlerinde ilgili sağlık kuruluşlarında teste girecek.

Denetim süreci Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ortak biçimde yürütülecek.

TEST SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Testi negatif çıkan sürücülere, gerekli diğer belgeleri tamamlamaları şartıyla “Sürücü Kimlik Kartı” verilecek.

Testi pozitif çıkan sürücüler doğrulama amacıyla ikinci teste alınacak.

İkinci testin de pozitif çıkması durumunda sürücüler AMATEM’e yönlendirilerek tedavi sürecine dâhil edilecek.

Tedavi süreci boyunca sürücülerin yetki belgeleri askıya alınacak, iyileşmenin ardından kontrollü şekilde yeniden değerlendirme yapılacak.

Teste girmeyen ya da süreci reddeden sürücüler ticari araçlarda çalışamayacak.

Bu uygulama ile Şanlıurfa’da yolcu taşımacılığı yapan tüm şoförlerin standart, denetlenebilir ve sağlık temelli bir sistem içinde görev yapması sağlanacak.

SON TARİH: 30 OCAK 2026

Tüm sürücülerin 30 Ocak 2026 tarihine kadar testlerini yaptırarak sürücü kimlik kartlarını almaları zorunludur. Belirtilen tarihten sonra kartı bulunmayan şoförler için cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Ayrıca bu yeni yönergeyle, daha önce esnaf ve şoförlerin mağduriyet yaşadığı çalışma ruhsatlarında şoför bilgisi bulunma zorunluluğu kaldırıldı. Böylece araç cinsine uygun yeterliliği bulunan tüm sürücüler, istedikleri araçta çalışma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme hem şoförlerin hem işletmecilerin işleyişini kolaylaştırarak sektörde önemli bir rahatlama sağlayacak.