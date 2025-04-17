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Şanlıurfa'da yürek burkan olay! 6 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü, son anda kurtarıldı

Şanlıurfa’da, sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, çevrede bulunan 16 yaşındaki bir genç tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Şanlıurfa'da yürek burkan olay! 6 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü, son anda kurtarıldı
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen çocuk, kanal üzerindeki demir korkuluklardan sarktığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği belirtilen çocuğun suyun üzerinde hareketsiz halde sürüklendiğini fark eden Abdulkadir Ö., bir halatı kullanarak suya atladı ve boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan çocuğu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Sulama kanalı çocuk
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