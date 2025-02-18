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Şanlıurfa’da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, o anlar saniye saniye kamerada

18.02.2025 16:09
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sol şeritteki bir aracın bir anda durmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken; o anlar anbean kameralara yansıdı.

Şanlıurfa’da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, o anlar saniye saniye kamerada

Şanlıurfa’da zincirleme kaza kamera kayıtlarına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralanırken; o anlar anbean kameralara yansıdı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akçakale çevre yolunda trafik kazası meydana geldi. Sol şeritteki bir aracın aniden durmasıyla arkadan gelen araçlar peş peşe kazaya karıştı.

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YARALILAR VAR

Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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