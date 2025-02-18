Şanlıurfa’da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, o anlar saniye saniye kamerada

Şanlıurfa’da zincirleme kaza kamera kayıtlarına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralanırken; o anlar anbean kameralara yansıdı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akçakale çevre yolunda trafik kazası meydana geldi. Sol şeritteki bir aracın aniden durmasıyla arkadan gelen araçlar peş peşe kazaya karıştı.

YARALILAR VAR

Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.