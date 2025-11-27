HABER

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akabe Mahallesi'nde Suruç yönünden kent merkezine seyreden 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Şanlıurfa da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı 2

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

27 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

27 Kasım 2025

