Şanlıurfa'daki saldırı sonrası Bakan Tekin'den açıklama: "Bir öğretmende kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var"

Şanlıurfa'da bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı infial yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızın sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber, olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var, süreci de takip ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa'daki saldırı sonrası Bakan Tekin'den açıklama: "Bir öğretmende kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var"
Melih Kadir Yılmaz

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dün korkunç bir olay yaşanmıştı. Okulun eski öğrencisi bir genç, elinde pompalı tüfekle sağa sola ateş açıp bazı öğrencileri rehin almıştı. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi yaralanırken saldırgan okul içinde intihar etmişti.

Şanlıurfa daki saldırı sonrası Bakan Tekin den açıklama: "Bir öğretmende kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var" 1

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da yaşanan olayla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olaya üzüldüklerini aktaran Bakan Tekin, "İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla süreci yürütüyoruz" dedi.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz olaydan haberdar olur olmaz dün öğle saatlerinde bölgeye en yakın lokasyondaki en üst düzey arkadaşımız, Talim Terbiye Kurulu Başkanımızdı. Programını yarıda keserek doğrudan oraya geçti. Gün boyu oradaydı, gün boyu sürekli iletişim halindeydik. Yani Talim Terbiye Kurulu Başkanımız bakanlık içerisindeki bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi.

Şanlıurfa daki saldırı sonrası Bakan Tekin den açıklama: "Bir öğretmende kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var" 2

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ, ALACAĞIZ"

Bu sabahtan itibaren de iki genel müdürümüz orada. Bu konularda tedbir alması gereken iki arkadaşımız orada. Sürekli valilikle irtibat halindeyiz, gerekli tedbirleri alıyoruz, alacağız. Biz bu tür olaylardan sonra soruşturma zaten başlatırız. Soruşturma dediğimiz şey; konudan yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir. Ama soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden de hep beraber kaçınmamız gerekir.

Şanlıurfa daki saldırı sonrası Bakan Tekin den açıklama: "Bir öğretmende kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var" 3

"HERKESİN HAKKINI KORUYACAK ŞEKİLDE SORUŞTURMAYI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Ben bugüne kadar hiçbir kez soruşturma tamamlanmadan kesin kanıtlar ortaya çıkmadan açıklama yapmadım, bu konuyla ilgili de yapmam. Gazetelerde birileri yorum yapıyor, konuşuyorlar; bunların hepsi bizim müfettişlerin, hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinde değerlendirilecek olan şeylerdir. Kimseyi yanlış yönlendirmemek adına sadece şunu söyleyeyim. Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını koruyacak şekilde soruşturmayı devam ettiriyoruz, devam edeceğiz.

"KALICI HASAR OLABİLİR DİYE ENDİŞELERİMİZ VAR"

Valilik sürekli açıklama yapıyor, bilgilendirme yapıyor. Buraya gelmeden önce de konuştuk biz. Yaralılarımızın sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber, olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var, süreci de takip ediyoruz.

İçişleri Bakanlığımız ve biz her dönemin başında valilerimizin başkanlığında okullarımızı güvenlik ve risk açısından bir değerlendirmeye tabi tutarız, tedbirlerimizi alırız. Tedbir alınan okullarımızda da oluyordur, alınmayanlarda da olabilir. Dolayısıyla biz güvenlik tedbirleri açısından İçişleri Bakanlığıyla süreçleri ortak yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız tespitlerde risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız; bir kısım okullarımıza doğrudan polis var, kapısında devriye bekleyen okullarımız var, sivil polisler tarafından güvenlik açısından kontrol edilen okullarımız var. Bunların hepsi bizim sistemimiz içerisindeki okullarımızın güvenlik tedbirleri açısından gündemimize aldığımız konulardır"

