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Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 1 Ağustos 2026 tarihi, güneşli ve sıcak bir hava ile başlıyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Nem oranı sabah yüzde 30 iken akşam yüzde 60'a yükselebilir. Bu durum, sıcaklık hissini artırırken, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı öneriyor. Yaz boyunca benzer hava koşulları sürecek, bu nedenle güneş koruyucu önlemler almak önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü, Şanlıurfa güneşli ve sıcak bir havayla karşılanıyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği düşünülüyor. Hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir. Rüzgar, güney ve güneybatı yönünden hafif esecek. Ancak bu esinti sıcaklığı düşürmeyecek. Sabah saatlerinde nem oranı %30 civarındayken, akşam saatlerinde %60'a yükselebilir. Bu da sıcaklık hissini artırabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 30 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü, hava sıcaklığının 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 30 dereceye düşecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 40 dereceyi aşması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları yine 30 derece dolaylarında kalacak. 4 Ağustos Salı günü ise sıcaklıkların benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamak önerilir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca şapka takmak ve açık renkli, hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engelleyecektir. Sıcak çarpması riski nedeniyle, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalıdır. Akşam saatlerinde yüksek nem nedeniyle sıcaklık hissinin artabileceği unutulmamalıdır.

Şanlıurfa'da, yaz aylarında hava genellikle sıcak ve kuru geçer. Yaz aylarında Şanlıurfa'ya seyahat etmeyi planlayanların hava koşullarını dikkate alması önemlidir. Güncel hava durumu bilgilerini takip ederek planlarınızı buna göre yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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