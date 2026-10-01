Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugünkü hava durumu, Şanlıurfa'da oldukça keyifli ve ılımandır. 01 Ekim Perşembe 2026'da sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişmektedir. Bu dönem, sulak alanlar ve verimli topraklar için uygundur. Tarımsal faaliyetler açısından elverişli bir ortam sunmaktadır. Güneşli başlayan günde, bulutlar zamanla belirebilir. Hafif yağışlar görülme ihtimali de artabilir. Sabah saatlerinde güneşin sıcak ışıkları ile uyanmak keyiflidir. Dış mekan aktiviteleri yapmak isteyenler için güzel bir fırsattır.

Şanlıurfa'nın hava durumu, "orta nehir iklimi" özelliklerini taşımaktadır. Şehrin kendine has iklimi ve coğrafi yapısı, hava durumunu etkilemektedir. Sabah erken saatlerde çok fazla serinlik hissetmeyeceksiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisi ile hava ısınacaktır. Dışarıda yürüyüş yapmak, açık hava etkinliklerine katılmak veya piknik planları yapmak için ideal bir gündür.

Önümüzdeki günlerde hava tahminleri ilgi çekicidir. Cuma günü sıcaklıkların yükselebileceği öngörülmektedir. Sıcaklıkların 23 ile 25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar azalabilir. 18 ile 21 derece arasında değişmesi muhtemeldir. Gece saatlerinde hafif serin rüzgarlar hissedilecektir. Dikkatli olmakta fayda vardır. Açık havada kalmayı düşünenler sıcak bir kat elbise almalıdır. Ani hava değişiklikleri rahatsız edici olabilir.

Havaların değişken olduğunu unutmayın. Önlemler almak, sağlıklı bir deneyim için önemlidir. Beklenmedik yağışları göz önünde bulundurmak faydalıdır. Dışarı çıkmadan önce hava durumu araştırması yapmak, planların sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Ani rüzgarlara karşı dikkatli olmak da önemlidir. Şanlıurfa'da yaşayacağınız bu hava koşulları, doğanın tadını çıkarmanız için fırsatlar sunuyor. Şanlıurfa'nın otantik atmosferinde keyifli anlar sizleri bekliyor.