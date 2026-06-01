Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28 ile 30 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik karasal iklimini yansıtıyor. Yaz aylarında sıcak ve kuru hava hakim. Kış aylarında ise soğuk ve ayazlı koşullar görülüyor.

Bugün, Şanlıurfa'da hava genel olarak güneşli. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olmak gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında olacak. 3 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 31 ile 33 derece arasında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Haziran ayındaki ortalama değerlerine yakın. Örneğin, Haziran ayında ortalama en yüksek sıcaklık 34,3 derece. En düşük sıcaklık ise 20,2 derece olarak kaydediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda bol su içmek önemli. Güneşten korunmak için önlemler almak da gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlarken güneş kremi kullanmalısınız. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

