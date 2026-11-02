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Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 2 Kasım 2026'da hava durumu ılımandır. Sabah saatlerinde hissedilen hafif serinlik gün içinde 20 dereceye kadar yükselmektedir. Güneşin açmasıyla birlikte açık hava etkinlikleri için ideal bir gün yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında hafif değişiklikler bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri kısa süreli yağışlar görülebilir. Bu nedenle hava durumunu takip etmek önemlidir. Dışarı çıkmadan önce giyinmeyi unutmamalısınız.

Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 02 Kasım Pazartesi 2026'da Şanlıurfa'da hava durumu ılıman. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün içerisinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebiliyor. Şanlıurfa manzarasında güneş açıyor. Parlak ve sıcak bir gün yaşanıyor. Açık hava etkinlikleri için harika bir gün. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu gün, yaz günlerini aratmayacak kadar güzel geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda hafif değişiklikler bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri kısa süreli yağışlar görülebilir. Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Kış ayları yaklaşırken, ılıman günler geçireceğiz. Bu dönemde kışın soğuk etkisini hissetmeye başlamadan geçiş yaşayacağız.

Yağışlı havalar nedeniyle outdoor etkinliklere çıkmadan hava durumunu takip etmek önemlidir. Sıcaklık düşeceği için dışarı çıkarken giyinmeyi unutmayın. Katmanlı giysiler, sıcak kalmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, hava durumu aniden değişebilir. Bu yüzden, şemsiyenizi yanınıza almak iyi bir önlem olacaktır.

Kalabalık ortamlardan uzak durmak sağlığınızı koruyacaktır. Hava durumu değişikliklerine karşı vücut direncinizi artırmalısınız. Bol su içmek ve C vitamini almak sağlıklı bir yaşam alışkanlığıdır. Şanlıurfa'da hava durumu, günlük planların şekillenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, hava koşullarını yakından takip etmek akıllıca bir seçimdir.

Bugünkü hava durumu ve gelecek tahminler, Şanlıurfa'da keyifli bir zaman geçirmenizi sağlayacak. Dışarıda bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz. Gününüzü renklendirecek aktivitelerde bulunmanız mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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