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Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 5 Ekim 2026 tarihinde hava durumu oldukça güzel. Güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunan hava, gün içinde 22 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında değişiyor. Hafif yağış ihtimaline karşı açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olması faydalı olacaktır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Şanlıurfa'da, 05 Ekim 2026 tarihinde hava durumu güzel. Güneş, az bulutla kaplı bir gökyüzü var. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyrediyor. Bu, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunuyor. Bugün sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ortasında sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabiliyor. Akşam saatlerinde ise 19 - 21 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Dışarıda yürüyüş yapmak veya arkadaşlarla buluşmak için mükemmel bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Şanlıurfa'nın kendine has iklim yapısı etkili olacak. Sıcaklıklar yine 19 - 23 derece arasında değişecek. Gün boyunca güneşli ve açık hava sürecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde soğuk rüzgârlar etkili olacak. Gece dışarıda vakit geçirenlerin kalın giyinmeleri faydalı olacaktır.

Ayrıca, hafif yağışlar bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı. Hava durumu tahminleri değişkenlik gösterebilir. Güncel hava bilgilerini kontrol etmekte fayda var.

Şanlıurfa'nın hırçın yazından sonra ılıman günleri değerlendirmek önemli. Parkta yürüyüş yaparken veya açık havada kahve içerken yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Beklenmeyen yağışlardan korunmuş olursunuz. Kapalı alanlarda fazla kalmaktan kaçınarak, güzel havadan faydalanmak yaşam kalitenizi artıracaktır.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'daki hava durumu keyifli. Önümüzdeki günlerde benzer bir hava durumu bekleniyor. Dış mekân etkinlikleri için uygun zamanları değerlendirin. Olası ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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