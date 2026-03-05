HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa’da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu elverişli geçiyor. Gündüz sıcaklık 12-13 derece civarında, gece ise 3-5 derece arasında değişim gösterecek. Hafif rüzgar ve az bulutlu hava, dışarıda vakit geçirecekler için ideal. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Mart’taki yağış beklenirken, yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Şanlıurfa'da hava durumu elverişli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12-13 derece civarında. Gece ise 3-5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava genel olarak az bulutlu. Rüzgar hafifçe esecek. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mart Cuma günü, hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 12-14 derece, gece ise 3-4 derece arasında değişecek. 7 Mart Cumartesi günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8-9 derece, gece ise 1-2 derece civarında olacak. 8 Mart Pazar günü, hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 10-11 derece, gece ise 0-1 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde daha serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza sıcak tutacak giysiler almanız faydalı. 7 Mart Cumartesi günü beklenen yağmur ve çisenti nedeniyle, şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanızda yarar var. Genel olarak hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

