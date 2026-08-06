Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu yaz koşullarını yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 38 ile 40 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 25 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık da yüksek seyredecek. Gün boyunca hava açık olacak. Parlak güneş ışığı altında rüzgar hızı 3-5 m/s arasında değişecek. Nem oranı %21 civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşulları, Şanlıurfa'nın yaz iklimine uygun bir şekilde devam edecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların 39 ile 40 derece arasında olması bekleniyor. Gündüzleri sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Geceleri ise 25 derece civarında kalacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı yine 3-5 m/s arasında değişecek. Nem oranı %21 seviyelerini koruyacak.

Bu sıcak koşullarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısı dengelenebilir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da cilt sağlığı için gereklidir.

Şanlıurfa'nın sıcak yaz günlerinde bu önlemlerle daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.