Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Nisan 2026 Pazartesi. Şanlıurfa'da hava durumu mevsim normallerine uygun olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmeyen bir şemsiye ya da yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşullarla devam edecek. Salı günü sıcaklığın 17 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Aralıklı sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise sıcaklık 18 ile 22 derece arasında seyredecek. Yağışların yer yer devam etmesi tahmin ediliyor. Perşembe günü sıcaklığın 16 ile 20 derece arasında olması öngörülmekte. Yağışların azalacağı belirtiliyor. Cuma günü sıcaklıklar 17 ile 21 derece arasında olacak. Hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek konforlu bir gün için önemlidir. Rüzgarlı günlerde sağlam bir şemsiye kullanmak çatıların ters dönmesini önleyecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek, serin sabah ve akşam saatlerinde üşümemenize yardımcı olur.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerine paralel ilerleyecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.