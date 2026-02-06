HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu, 6 Şubat 2026 Cuma günü hafif yağmurlu ve bulutlu olarak bekleniyor. Günlük sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %79 olarak tahmin ediliyor. Hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklık düşerek 4 ile 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 4.7 ile 8.6 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Uygun giysi tercihleri, hava koşullarında konfor sağlayacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Şanlıurfa'da hava durumu, hafif yağmurlu ve bulutlu olarak bekleniyor. Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 ile 12 derece arasında olacak. Nem oranı %79 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 8.6 km hızla esecek. Gün doğumu 07:23'te, gün batımı ise 17:54'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları, hafif yağmurlu ve bulutlu devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 6 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %88 civarında bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığı 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yine %88 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 4.7 ile 6.04 km/saat arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Su geçirmeyen giysiler de tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde sağlam bir şemsiye kullanmak önemlidir. Böylece şemsiyenin ters dönmesi engellenir. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Şanlıurfa
