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Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu, 6 Temmuz 2026 itibarıyla sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 36-37 dereceye ulaşacakken, gece ise 22-24 derece civarında kalacak. İlerleyen günlerde sıcaklıkların benzer seviyelerde devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler, bol su tüketmeli ve hafif giysiler tercih etmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önem kazanırken, serinletici cihazların kullanımı da önerilmektedir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Temmuz Pazartesi 2026. Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 36-37 derece olacak. Gece ise 22-24 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklıklar 36-37 dereceye yükselecek. Gece 23-25 derece civarında olması bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 34-35 dereceye kadar çıkacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmelidirler. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önerilir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanmak da faydalı olacaktır.

Şanlıurfa, sıcak ve kuru iklimiyle tanınır. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar normaldir. Ancak bu dönemde basit önlemler alarak sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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