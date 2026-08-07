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Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

7 Ağustos 2026 Cuma günü Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 26 ile 41,6 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı etkili olacak ve yüksek sıcaklıklar ile düşük nem oranları bir araya gelecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalarda dikkatli olmak, bol su içmek ve saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlık açısından hayati önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 26 ile 41,6 derece arasında olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz iklimine uygun. Yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ile birleşecek. Hissedilen sıcaklıklar daha da artabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklıklar 26 ile 41,6 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı yine bekleniyor. 9 Ağustos Pazar günü, sıcaklıklar 26 ile 38 derece arasında olacak. Bu günler güneşli bir hava hakim olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıklar 26 ile 37 derece arasında ölçülecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir fikir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşten korunmanıza yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olur.

Şanlıurfa'nın yaz aylarında düşük nem oranları ve yüksek sıcaklıklar hakimdir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak önemlidir. Bu hem sağlığınızı korur hem de yazın tadını çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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