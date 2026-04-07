Şanlıurfa Hava Durumu! 07 Nisan Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bilgiler sunuyor. Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 14-15 derece olacak. Gece ise sıcaklık 6-7 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle bulutlu. Yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 15-16 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 6-7 derece civarında olacak. Hava yine genellikle bulutlu olacak. Yer yer sağanaklar olma ihtimali var. 9 Nisan Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 14-15 derece olacak. Gece sıcaklıkları 8-9 derece arasında tahmin ediliyor. Hava kısmen güneşli. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. 10 Nisan Cuma günü gündüz sıcaklıkları 12-13 derecede kalacak. Gece sıcaklıkları 6-7 derece olacak. Hava genellikle bulutlu, yer yer sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek de gerekli. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler giymeleri faydalı. Gerekli önlemleri almak da dikkat edilmesi gereken bir durum. Sürücülerin yol koşullarına uygun hızda seyretmeleri önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızda size yardımcı olacaktır.