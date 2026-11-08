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Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

8 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli. Sabah sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Gün içinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselecek. Dışarıda vakit geçirecekler için ideal bir gün söz konusu. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişecek. Hava durumu kontrolü, dışarı çıkmadan önce önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

8 Kasım Pazar 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu, şehrin iklim özelliklerini yansıtmakta. Bugün genel olarak açık ve güneşli bir hava var. Sabah sıcaklık, 19 derece civarlarında. Gün ilerledikçe sıcaklık, 22 dereceye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerine yaklaşılırken sıcaklık, 20 derece civarına gerileyecek. Bu durum, Şanlıurfa'nın iklim dinamiklerinden biri olan ılıman geçişleri göstermekte.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için uygun. Açık havada yapılacak etkinlikler için ideal bir gün var. Güneşin etkisi artarken, dışarıda uzun süre kalacakların koruyucu önlem alması önemli. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak, bu noktada faydalı olacak. Sıcak havada su tüketimini artırmak da sağlık açısından hayati.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Şanlıurfa'da sakin kalacak gibi gözüküyor. Hava sıcaklıklarının 19 ile 23 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bulutlu hava geçişleri yaşanabilir. Ancak uzun süreli yağış beklenmiyor. Bazı günlerde kısa süreli yağış yaşama ihtimali mevcut. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Etkinlik düzenleyenler, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalı. Günlük yaşamda ani rüzgarlar ve sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Kat kat giyinmek, bu durumda yararlı olacaktır. Aşırı sıcaklara karşı önlem almak ve olası rahatsızlıklara dikkat etmek de önemlidir.

Bu bilgiler ışığında, bugünkü Şanlıurfa hava durumu, dış mekan aktiviteleri için güzel fırsatlar sunuyor. Gelecekteki hava koşulları hakkında atılacak adımlar, sağlığınızı korumak ve keyifli zaman geçirmek açısından oldukça önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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