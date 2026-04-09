Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Bölge sakinleri için farklı hava koşulları sunacak. Hava sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, tipik Nisan ayı iklimine uygun. Ilıman bir hava deneyimi yaşanacak.

Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı 8 - 9 km/saat civarında olacak. Bu durum hafif bir esinti anlamına geliyor.

10 Nisan Cuma günü hava hafif yağmurlu olacak. 11 Nisan Cumartesi günü ise kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 13 - 17 derece aralığında değişecek. Bu süreçte, uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekecek.

Nisan ayında Şanlıurfa genellikle 15 - 21 derece arasında ılımandır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızına göre planlama yapmanız önemlidir.

