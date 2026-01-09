Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

9 Ocak 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz hava sıcaklığı 6 - 7 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6 derece olarak seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 ile %92 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:38. Gün batımı saati ise 17:24 olarak tahmin ediliyor.

10 Ocak Cumartesi günü hava güneşli olacak. 11 Ocak Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü ise yağmur geçişleri yaşanacak. Gündüz sıcaklıklar 7 - 8 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 2 derece aralığında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden orta şiddette esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Yağışların devam edeceği göz önünde bulundurulmalı. Şanlıurfa'da yaşayanlar ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önem taşır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmeli. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanılmalı. Soğuk algınlığı ve diğer hastalıklara karşı korunmak açısından bu faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması da önemlidir.