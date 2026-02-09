Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 9 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu hafif sisli bir sabahla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 7 derece arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %60 civarında bulunacak. Rüzgar hızı saatte 21 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:18. Gün batımı saati ise 17:57 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da hava durumu değişecek. 10 Şubat Salı günü yer yer sağanak bekleniyor. 11 ve 12 Şubat Çarşamba ve Perşembe günlerinde hafif yağmurlar görülecek. Sıcaklık 13 ile 6 derece arasında olacak. Nem oranı %64 ile %79 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 13 ile 30 kilometre arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.