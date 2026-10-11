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Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 11 Ekim 2026 Pazar günü hava durumu mevsime uygun olarak açık ve güneşli. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Yazın sona ermesiyle serinlik hissediliyor. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün. Önümüzdeki günlerde hava 19-21 derece arasında değişecek. Hava durumunu takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. Şanlıurfa'daki hava durumu mevsime uygun. Hava genel olarak açık ve güneşli. Sıcaklık 20 derece civarında. Yaz aylarının bitmesiyle hava serinliyor. Bu durum, insanları dışarıda daha fazla vakit geçirmeye teşvik ediyor. Güneşin yüzünü gösterdiği bu pazar, doğayı keşfetmek için ideal. Sevdiklerinizle keyifli bir yürüyüş yapmak için harika bir zaman.

Bugünkü hava sabah serin. Öğle saatlerine yaklaştıkça ısınma hissediliyor. Öğleden sonra sıcaklık 22 dereceye kadar çıkıyor. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik başlıyor. Dışarıda plan yapacakların yanına bir hırka veya ceket alması önemli. Bu mevsimde sıcaklık insanlara açık havada sosyalleşme imkanı sunuyor.

Önümüzdeki günler boyunca hava durumu sakin seyredecek. Sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Ekim ayı boyunca havanın biraz serinlemesi bekleniyor. Bazı günler hafif yağışlar görülebilir. Bu geçiş döneminde günlük aktiviteler için hava durumunu dikkate almak önemli. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olun.

Şanlıurfa’nın tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için hava yürüyüş yapmaya elverişli. Ancak dışarıda dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Gözlerinizi güneşten korumak için şapka takmalısınız. Güneş kremi de cildinizi korumaya yardımcı olur. Özellikle sıcak günlerde bol su tüketmeye özen gösterin. Aksi halde su kaybı ve dehidrasyon riski ile karşılaşabilirsiniz.

İlerleyen günlerde hava koşulları kafa karıştırıcı olabilir. Aniden değişen hava durumu, bir uyarı niteliğindedir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu takibini yapmalısınız. Beklenmedik durumlara karşı önlem almak önemli. Şanlıurfa’da güzel havaların tadını çıkarın. Doğanın sunduğu bu güzel atmosferde kendinizi yenileyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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