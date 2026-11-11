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Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 11 Kasım Çarşamba günü beklenen hava durumu, gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla güneşli bir gün sunacak. Ancak ara ara yağışlar görülebilir. Bu durum nem oranını artıracak ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Açık hava etkinlikleri için plan yapacakların, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları ve yanlarında şemsiye bulundurmaları önemlidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa, sıcak iklimi ile bilinen bir şehirdir. 11 Kasım Çarşamba 2026'da beklenen hava durumu, bazı hemşerileri şaşırtacak. Bugünkü hava durumu, genel olarak 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla karakterize ediliyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Güneşin yükselmesiyle birlikte sıcaklık artacak. Güneşli bir gün bekleniyor ancak ara sıra yağışlar görülebilir. Bu durum, bölgedeki nem oranını artıracak. Bir süreliğine serin bir atmosfer yaratabilir. Dışarı çıkacak olanların kat kat giyinmeleri uygun olabilir.

Şanlıurfa'nın iklimi göz önünde bulundurulduğunda, bu gün genellikle güneşli ve açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak yağışlı periyotlar da yaşanabilir. Halk arasında sıkça sorulan "bugünkü hava nasıl?" sorusuna net cevap vermek gerekirse, gün boyunca güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için bir sorun yoktur. Fakat ani hava koşullarına karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkta dalgalanmalar olabileceğini gösteriyor. Haftanın sonuna doğru sıcaklık bir miktar düşebilir. Özellikle akşam saatlerinde serin havalar daha belirgin hale gelebilir. Dışarıda vakit geçirenler için bu durum keyifli olabilir. Ancak bu süreçte yağışlı günler beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların programlarını esnek tutmaları önemlidir.

11 Kasım sonrası günler için ani hava değişiklikleri olabileceğinden, bazı önlemleri almak önemlidir. Dışarıda geçireceğiniz zaman için yanınıza bir şemsiye almak akıllıca olacaktır. Hava geçişlerine hazırlıklı olmak, ıslanmaktan kurtulmanıza yardımcı olur. Ani soğuma durumlarında üşümekten kaçınmanıza destek verir. Sıcak günlerin ardından gelen serin akşamlar için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir düşünce olacaktır. Şanlıurfa'da ısınan sıcaklıkların her an değişebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir.

11 Kasım Çarşamba günü için beklenen hava durumu, hem gün boyunca sıcaklık dalgalanmalarına hem de olası yağışlara karşı hazırlığınızı artırmanız için bir hatırlatma niteliğindedir. Önümüzdeki günlerin havası, bahar tadında ve ani hava değişimleri ile dolu bir atmosfer sunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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