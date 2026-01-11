HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu, 11 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve yağışlı bir şekilde başlayacak. Sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecekken, yağışlı koşullar gün boyunca etkisini gösterecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 12 Ocak'ta sıcaklık 2 ile 6 derece arasında olacak. Yağışlı günlerde dikkatli olmak, kalın giysiler seçmek ve trafik koşullarını göz önünde bulundurmak önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağışlı olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağışlı hava koşulları etkili olacak. Şanlıurfa'da bugünkü hava serin ve yağışlı bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 2 ile 6 derece arasında olacak. Yağışlı hava koşulları bekleniyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 3 ile 5 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Şanlıurfa'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmeli. Islak zeminlerde kayma riskine karşı dikkat edilmelidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı ve takip mesafesi korunmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

