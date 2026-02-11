Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6-7 derece civarında bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11-12 dereceye çıkacak. Bu durumda hafif yağmurlu bir hava koşulu oluşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye inecek. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7-8 derece olacak. Nem oranı %68 ile %89 arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan esmesi bekleniyor. Hızı saatte 20-21 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. 12 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 7-10 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü sıcaklık 8-13 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu koşulların sürmesi öngörülüyor. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 9-12 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde yağmurlu koşullar yaşanacak. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bu gereklidir. Rüzgar orta şiddette esecek. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır.