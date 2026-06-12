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Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu bugün güneşli ve sıcak. Sıcaklık 33 ile 34 derece arasında değişiyor. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sağlıyor. Ancak, bu sıcak havaların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunmalı, bol su içilmeli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Bu önlemlerle kişisel sağlık korunabilir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Hava sıcaklığı 33 ile 34 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu koşullar hava durumunu belirginleştiriyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün. Ancak bu sıcaklıkların olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, önlemler almak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 33 ile 34 derece arasında ölçülecek. Güneşli bir gün geçireceğiz. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 32 ile 33 dereceye düşecek. Hafif yağmur bekleniyor. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 30 ile 31 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz.

Bu sıcak günlerde dikkatli olmak gerekecek. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmamak faydalı. Bol su içmek de çok önemli. Hafif kıyafetler tercih etmek sağlık için iyi bir seçenek. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur. Ayrıca şapka takmak da yararlıdır.

Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde aynı koşullar sürecek. Kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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